США закликали негайно розслідувати вбивства журналістів Гонгадзе та Шеремета

Українській владі, в день припинення безкарності за злочини проти працівників ЗМІ, нагадали про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета.

Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Києві.

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Крім того, закликали встановити правосуддя й в інших справах про напади на медійників.

У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані,

– заявило посольство у Twitter.

У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані. #EndImpunity — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 2, 2018

Адже, напади на журналістів – це не просто хуліганство, це спроба закрити рота тим, хто не боїться робити гучні розслідування про корупційні схеми в країні. Якщо журналістів будуть залякувати – громадяни просто не знатимуть про ці зловживання.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.

20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.