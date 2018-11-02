США закликали негайно розслідувати вбивства журналістів Гонгадзе та Шеремета
Українській владі, в день припинення безкарності за злочини проти працівників ЗМІ, нагадали про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета.
Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Києві.
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Крім того, закликали встановити правосуддя й в інших справах про напади на медійників.
У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані,
– заявило посольство у Twitter.
Адже, напади на журналістів – це не просто хуліганство, це спроба закрити рота тим, хто не боїться робити гучні розслідування про корупційні схеми в країні. Якщо журналістів будуть залякувати – громадяни просто не знатимуть про ці зловживання.
Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.
20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.