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      США закликали негайно розслідувати вбивства журналістів Гонгадзе та Шеремета

      524 Читать новость на русском
      Гонгадзе та Шеремет
      Гонгадзе та Шеремет / Фото з відкритих джерел

      Українській владі, в день припинення безкарності за злочини проти працівників ЗМІ, нагадали про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета.

      Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Києві.

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      Крім того, закликали встановити правосуддя й в інших справах про напади на медійників.

      У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані,
      – заявило посольство у Twitter.

      Адже, напади на журналістів – це не просто хуліганство, це спроба закрити рота тим, хто не боїться робити гучні розслідування про корупційні схеми в країні. Якщо журналістів будуть залякувати – громадяни просто не знатимуть про ці зловживання.

      Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.

      20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.

      Теги: Новини України Новини США вбивство Георгія Гонгадзе Вбивство Павла Шеремета журналісти
      Джерело: 24 канал
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