США призывают Россию забрать свои войска с Украины

Государственный департамент США вновь требует у России вывести свои войска с Донбасса.

Об этом написала в своем Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.

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"Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", – написала она.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 червня 2018 р.

Нойерт также вспомнила об ухудшении ситуации на востоке Украины.

"Май был самым кровавым месяцем этого года для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", – возмущается она.