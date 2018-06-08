США призывают Россию забрать свои войска с Украины
Государственный департамент США вновь требует у России вывести свои войска с Донбасса.
Об этом написала в своем Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.
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"Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", – написала она.
Нойерт также вспомнила об ухудшении ситуации на востоке Украины.
"Май был самым кровавым месяцем этого года для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", – возмущается она.
Источник: 24 Канал
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