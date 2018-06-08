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США призывают Россию забрать свои войска с Украины

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США призывает Россию убрать войска из Украины
США призывает Россию убрать войска из Украины / militarist.ua

Государственный департамент США вновь требует у России вывести свои войска с Донбасса.

Об этом написала в своем Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.

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"Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", – написала она.

Нойерт также вспомнила об ухудшении ситуации на востоке Украины.

"Май был самым кровавым месяцем этого года для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", – возмущается она.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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