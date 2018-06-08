США закликають Росію забрати свої війська з України
Державний департамент США знову вимагає у Росії вивести свої війська з Донбасу.
Про це написала у своєму Twitter представник відомства Хізер Нойерт.
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"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", – написала вона.
Нойерт також згадала про погіршення ситуації на сході України.
Джерело: 24 Канал
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