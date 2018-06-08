США закликають Росію забрати свої війська з України

Державний департамент США знову вимагає у Росії вивести свої війська з Донбасу.

Про це написала у своєму Twitter представник відомства Хізер Нойерт.

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"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", – написала вона.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 червня 2018 р.

Нойерт також згадала про погіршення ситуації на сході України.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, що захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений", – обурюється вона.