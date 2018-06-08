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США закликають Росію забрати свої війська з України

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США закликає Росію забрати війська з України
США закликає Росію забрати війська з України / militarist.ua

Державний департамент США знову вимагає у Росії вивести свої війська з Донбасу.

Про це написала у своєму Twitter представник відомства Хізер Нойерт.

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"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", – написала вона.

Нойерт також згадала про погіршення ситуації на сході України.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, що захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений", – обурюється вона.
Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини США Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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