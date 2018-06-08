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Колишній посол США Пайфер вказав, чим може обернутися для України звільнення Данилюка

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Стівен Пайфер
Стівен Пайфер / "Радіо Свобода"

Хоча Верховна Рада і проголосувала за створення Антикорупційного суду, щоправда Україна так і не зможе отримати черговий транш від МВФ. Перешкодою на цьому шляху може стати нещодавнє звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у своєму Twitter.

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"Один крок вперед, один назад? Рада, нарешті, проголосувала за створення Антикорупційного суду. Тепер питання в тому, чи відповідає ця законодавча ініціатива вимогам МВФ. Але рішення Верховної Ради звільнити міністра фінансів Данилюка може стати перешкодою для платежів МВФ", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

У МВФ поки не коментують відставку чиновника, щоправда наголошують на необхідності збереження центральної ролі міністерства у фіскальній політиці. 

Теги: Новини США Олександр Данилюк Міністерство фінансів України Гроші Транш МВФ МВФ Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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