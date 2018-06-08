Бывший посол США Пайфер указал, чем может обернуться для Украины отставка Данилюка

Хотя Верховная Рада и проголосовала за создание Антикоррупционного суда, правда Украина так и не сможет получить очередной транш от МВФ. Препятствием на этом пути может стать недавняя отставка министра финансов Александра Данилюка.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в своем Twitter.

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"Один шаг вперед, один назад? Рада, наконец, проголосовала за создание Антикоррупционного суда. Теперь вопрос состоит в том, соответствует ли эта законодательная инициатива требованиям МВФ. Но решение Верховной Рады уволить министра финансов Данилюка может стать препятствием для платежей МВФ", – отметил дипломат .

One step forward, one step back? #Ukraine's Rada at long last votes to establish Anti-Corruption Court. Question now is whether legislation meets IMF requirements. But Rada decision to fire Fin Min Danylyuk may pose new obstacle to IMF disbursements. — Steven Pifer (@steven_pifer) June 7, 2018

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.



В МВФ пока не комментируют отставку чиновника, правда подчеркивают необходимость сохранения центральной роли министерства в фискальной политике.