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Бывший посол США Пайфер указал, чем может обернуться для Украины отставка Данилюка

73 Читати новину українською
Стивен Пайфер
Стивен Пайфер / "Радіо Свобода"

Хотя Верховная Рада и проголосовала за создание Антикоррупционного суда, правда Украина так и не сможет получить очередной транш от МВФ. Препятствием на этом пути может стать недавняя отставка министра финансов Александра Данилюка.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в своем Twitter.

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"Один шаг вперед, один назад? Рада, наконец, проголосовала за создание Антикоррупционного суда. Теперь вопрос состоит в том, соответствует ли эта законодательная инициатива требованиям МВФ. Но решение Верховной Рады уволить министра финансов Данилюка может стать препятствием для платежей МВФ", – отметил дипломат .

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа

В МВФ пока не комментируют отставку чиновника, правда подчеркивают необходимость сохранения центральной роли министерства в фискальной политике.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Транш МВФ МВФ Новости США Александр Данилюк Министерство финансов Украины
Источник: 24 Канал
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