07:15
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      США продлили действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

      2 Читати новину українською
      Трамп продлил запрет на иранскую нефть
      Трамп продлил запрет на иранскую нефть / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп продлил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее, на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

      Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

      Читайте также: Транзит российской нефти по территории Украины может быть восстановлено в мае

      После пристальной оценки доклада, направленной в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики и других соответствующих факторов, я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями ,
      – отметил Трамп.

      Глава Белого дома пообещал пристально следить за ситуацией.

      В субботу Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что в случае ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана, Иран может заблокировать поставки нефти из Персидского залива и грозит выходом из ядерной сделки.

      О какой соглашении идет речь?
      Ядерная сделка была заключена в июня 2015 года после многолетних переговоров между Ираном и группой из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ее цель – не допустить создания Ираном ядерного оружия при условии использования иранцами мирного атома.

      Несмотря на соблюдение Ираном всех пунктов соглашения, в мая 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Вашингтона из сделки. С тех пор США постепенно ужесточают санкции против Ирана.

      blog_ava
      Как сменить оператора связи и сохранить свой номер телефона
      сегодня
      122
      Теги: Иран нефть Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      сегодня , 07:01 Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      Крістіна Бердинських 29
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      29 апреля , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 793
      Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      29 апреля , 22:01 Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      3572
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      29 апреля , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 221
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      29 апреля , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      665
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук