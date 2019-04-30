Президент США Дональд Трамп продлил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее, на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

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После пристальной оценки доклада, направленной в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики и других соответствующих факторов, я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями ,

– отметил Трамп.

Глава Белого дома пообещал пристально следить за ситуацией.

В субботу Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что в случае ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана, Иран может заблокировать поставки нефти из Персидского залива и грозит выходом из ядерной сделки.

О какой соглашении идет речь?

Ядерная сделка была заключена в июня 2015 года после многолетних переговоров между Ираном и группой из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ее цель – не допустить создания Ираном ядерного оружия при условии использования иранцами мирного атома.



Несмотря на соблюдение Ираном всех пунктов соглашения, в мая 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Вашингтона из сделки. С тех пор США постепенно ужесточают санкции против Ирана.