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      США продолжат авиаудары в Сирии до полного вывода своих войск

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      США будут поддерживать союзников, нанося авиаудары по Сирии до полного вывода войск
      США будут поддерживать союзников, нанося авиаудары по Сирии до полного вывода войск / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны.

      Об этом сообщило издание Swissinfo.

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      До тех пор, пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников,
      – заявила она.

      Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" в этой стране.

      Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек продлится от 60 до 100 дней.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война в Сирии Новости США
      Источник: 24 Канал
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