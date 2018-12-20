США продолжат авиаудары в Сирии до полного вывода своих войск

Соединенные Штаты Америки намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны.

Об этом сообщило издание Swissinfo.

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До тех пор, пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников,

– заявила она.

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" в этой стране.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек продлится от 60 до 100 дней.