США продолжат авиаудары в Сирии до полного вывода своих войск
Соединенные Штаты Америки намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны.
Об этом сообщило издание Swissinfo.
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До тех пор, пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников,
– заявила она.
Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" в этой стране.
Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек продлится от 60 до 100 дней.