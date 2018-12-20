США продовжать авіаудари у Сирії до повного виведення своїх військ

Сполучені Штати Америки мають намір продовжити нанесення авіаударів по терористах у Сирії до повного виведення своїх військ з цієї країни.

Про це повідомило видання Swissinfo.

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Доти, поки там знаходяться американські військові, ми продовжимо нанесення артилерійських і авіаційних ударів для підтримки наших союзників,

– заявила вона.

Наказ президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії передбачає також закінчення нанесення авіаційних ударів США по терористичному угрупованню "Ісламська держава" у цій країні.

Нагадаємо, що 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військовослужбовців з Сирії. Він мотивував це тим, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". За словами американських офіційних осіб, виведення військ чисельністю понад 2 тисячі людей триватиме від 60 до 100 днів.