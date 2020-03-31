США прогнозируют вторую волну коронавируса осенью

В Соединенных Штатах осенью 2020 года может произойти вторая вспышка коронавируса. Ведь заболевание имеет циклический характер и легко передается.

О возможной второй волне коронавируса на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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По его словам, коронавирус имеет циклический характер. Поэтому, вероятно, недуг вернется осенью 2020 года из-за того, что легко передается от человека к человеку.

Однако Фаучи подчеркнул, что вторая вспышка будет отличаться от той, которая охватила страну теперь. На то время ситуация будет другой, в частности будет больше возможностей заглушить вирус и проводить тестирование.

Президент США добавил, что страна готова к возможному повторению вспышки. "Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы", – заверил Трамп.

К слову, сейчас США лидируют среди стран мира по количеству зафиксированных случаев болезни.

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