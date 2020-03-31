США прогнозируют вторую волну коронавируса осенью
В Соединенных Штатах осенью 2020 года может произойти вторая вспышка коронавируса. Ведь заболевание имеет циклический характер и легко передается.
О возможной второй волне коронавируса на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
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По его словам, коронавирус имеет циклический характер. Поэтому, вероятно, недуг вернется осенью 2020 года из-за того, что легко передается от человека к человеку.
Однако Фаучи подчеркнул, что вторая вспышка будет отличаться от той, которая охватила страну теперь. На то время ситуация будет другой, в частности будет больше возможностей заглушить вирус и проводить тестирование.
Президент США добавил, что страна готова к возможному повторению вспышки. "Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы", – заверил Трамп.
К слову, сейчас США лидируют среди стран мира по количеству зафиксированных случаев болезни.
Коронавирус в США: основное
- По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Недуг унес жизни более 3 тысяч человек. Выздороветь удалось 5,5 тысячам человек.
- В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
- В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.
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