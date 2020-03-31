Трамп заявил о возможном ужесточении ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что правила социальной дистанции из-за эпидемии коронавируса в стране могут быть усилены. Ограничения на поездки в Китай и Европу, также останутся в силе.

Трамп призвал американцев помочь бороться с коронавирусом жесткими методами, которые будут действовать до конца апреля. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам американского президента, сейчас примерно один миллион американцев проверили на COVID-19.

Я объявил, что мы будем продолжать действие принципов социальной дистанции к концу апреля. Это базируется на моделировании ситуации, при которой пик смертности не наступит в течение еще двух недель,

– отметил Трамп.

Президент США также добавил, что это же моделирование свидетельствует о том, что тщательно соблюдая меры безопасности, можно спасти миллионы жизней. "Эти рекомендации останутся в силе и могут быть немного усилены", – добавил американский лидер.

Трамп подытожил, что соблюдать ограничения – общая патриотическая обязанность каждого американца. Ведь ближайшие 30 дней будут очень сложными.

Коронавирус в США: основное

По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Недуг унес жизни более 3 тысяч человек. Выздороветь удалось 5,5 тысячи человек.

В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.

Сейчас страна первая по количеству больных COVID-19 в мире. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестирований, что и позволяет сформировать такую цифру.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.

Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

Простые правила, как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала