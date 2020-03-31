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      Трамп заявил о возможном ужесточении ограничений из-за коронавируса

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      Трамп заявил о возможном ужесточении ограничений из-за коронавируса / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что правила социальной дистанции из-за эпидемии коронавируса в стране могут быть усилены. Ограничения на поездки в Китай и Европу, также останутся в силе.

      Трамп призвал американцев помочь бороться с коронавирусом жесткими методами, которые будут действовать до конца апреля. Об этом сообщает "Голос Америки".

      Обратите внимание Трамп назвал свою "приемлемую черту" количества жертв коронавируса в США

      По словам американского президента, сейчас примерно один миллион американцев проверили на COVID-19.

      Я объявил, что мы будем продолжать действие принципов социальной дистанции к концу апреля. Это базируется на моделировании ситуации, при которой пик смертности не наступит в течение еще двух недель,
      – отметил Трамп.

      Президент США также добавил, что это же моделирование свидетельствует о том, что тщательно соблюдая меры безопасности, можно спасти миллионы жизней. "Эти рекомендации останутся в силе и могут быть немного усилены", – добавил американский лидер.

      Трамп подытожил, что соблюдать ограничения – общая патриотическая обязанность каждого американца. Ведь ближайшие 30 дней будут очень сложными.

      Коронавирус в США: основное

      • По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Недуг унес жизни более 3 тысяч человек. Выздороветь удалось 5,5 тысячи человек.
      • В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
      • Сейчас страна первая по количеству больных COVID-19 в мире. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестирований, что и позволяет сформировать такую цифру.
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
      • В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

      коронавірус, як уберегтисяПростые правила, как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Дональд Трамп Новости политики
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