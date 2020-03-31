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      Трамп заявив про можливе посилення обмежень через коронавірус

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      Трамп заявив про можливе посилення обмежень через коронавірус / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що правила соціальної дистанції через епідемію коронавірусу у країні можуть бути посилені. Обмеження на поїздки в Китай та Європу також залишаться в силі.

      Трамп закликав американців допомогти боротися з коронавірусом жорсткими методами, які діятимуть до кінця квітня. Про це повідомляє "Голос Америки".

      Зверніть увагу Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у США

      За слова американського президента, наразі приблизно один мільйон американців перевірили на COVID-19.

      Я оголосив, що ми будемо продовжувати дію принципів соціальної дистанції до кінця квітня. Це базується на моделюванні ситуації, за якою пік смертності не настане протягом ще двох тижнів,
      – зазначив Трамп.

      Президент США також додав, що це ж моделювання свідчить про те, що ретельно дотримуючись заходів безпеки, можна врятувати мільйони життів. "Ці рекомендації залишаться в силі та можуть бути трохи посилені", – додав американський лідер.

      Трамп підсумував, що дотримуватися обмежень – загальний патріотичний обов'язок кожного американця. Адже найближчі 30 днів будуть дуже складними.

      Коронавірус у США: основне

      • Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Недуга забрала життя понад 3 тисяч людей. Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.
      • У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
      • Наразі країна перша за кількістю хворих на COVID-19 у світі. Трамп пояснює це тим, що в Америці дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус, як уберегтися
      Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики
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