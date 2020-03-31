Трамп заявив про можливе посилення обмежень через коронавірус
Президент США Дональд Трамп заявив, що правила соціальної дистанції через епідемію коронавірусу у країні можуть бути посилені. Обмеження на поїздки в Китай та Європу також залишаться в силі.
Трамп закликав американців допомогти боротися з коронавірусом жорсткими методами, які діятимуть до кінця квітня. Про це повідомляє "Голос Америки".
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За слова американського президента, наразі приблизно один мільйон американців перевірили на COVID-19.
Я оголосив, що ми будемо продовжувати дію принципів соціальної дистанції до кінця квітня. Це базується на моделюванні ситуації, за якою пік смертності не настане протягом ще двох тижнів,
– зазначив Трамп.
Президент США також додав, що це ж моделювання свідчить про те, що ретельно дотримуючись заходів безпеки, можна врятувати мільйони життів. "Ці рекомендації залишаться в силі та можуть бути трохи посилені", – додав американський лідер.
Трамп підсумував, що дотримуватися обмежень – загальний патріотичний обов'язок кожного американця. Адже найближчі 30 днів будуть дуже складними.
Коронавірус у США: основне
- Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Недуга забрала життя понад 3 тисяч людей. Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.
- У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
- Наразі країна перша за кількістю хворих на COVID-19 у світі. Трамп пояснює це тим, що в Америці дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
- У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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