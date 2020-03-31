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      США прогнозують другу хвилю коронавірусу восени

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      США прогнозують другу хвилю коронавірусу восени / news.liga.net

      У Сполучених Штатах восени 2020 року може відбутися другий спалах коронавірусу. Адже захворювання має циклічний характер та легко передається.

      Про можливу другу хвилю коронавірусу на брифінгу у Білому домі заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

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      За його словами, коронавірус має циклічний характер. Тому, ймовірно, недуга повернеться восени 2020 року через те, що легко передається від людини до людини.

      Однак Фаучі наголосив, що другий спалах відрізнятиметься від того, який охопив країну тепер. На той час ситуація буде іншою, зокрема буде більше можливостей заглушити вірус та проводити тестування.

      Президент США додав, що країна готова до можливого повторення спалаху. "Сподіваюся, цього не станеться, але ми готові", – запевнив Трамп.

      До слова, наразі США лідирують серед країн світу за кількістю зафіксованих випадків недуги.

      Коронавірус у США: основне

      • Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Недуга забрала життя понад 3 тисяч людей. Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.
      • У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп Новини США
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