США рассчитывают, что Москва изменит свое поведение, – Белый дом

В Соединенных Штатах Америки надеются, что за счет введенных санкций Россия изменит свое поведение на международной арене.

Об этом заявила в пятницу, 6 апреля, официальный представитель американской администрации Сара Сандерс, информирует Интерфакс.

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"Мы бы хотели, чтобы Россия изменила свое поведение, мы хотим увидеть значительные изменения. Я не готова вдаваться в детали этого сейчас, но еще раз: то, что мы хотим увидеть – тотальное изменение поведения России, и мы продолжим работать над улучшением наших взаимоотношений", – сказал Сандерс.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.