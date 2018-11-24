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      США разрабатывают гиперзвуковое оружие для противодействия России

      48 Читати новину українською
      США разрабатывают гиперзвуковое оружие для противодействия России
      США разрабатывают гиперзвуковое оружие для противодействия России

      Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки начали разработку маломощных ядерных боеголовок в ответ на разработки России.

      Об этом сообщает Институт ВМС США.

      Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен обладать определенным гиперзвуковым оружием, чтобы иметь возможность нанести удар по любой цели на планете в течение часа.

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      Поэтому американские ВМС разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.

      По словам Вульфа, программе ВМС из стратегических систем предоставлено финансирование для разработки и размещения небольшого количества маломощных боеголовок 76-2, которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

      Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

       

      Теги: Ядерная безопасность Оружие Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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