США разрабатывают гиперзвуковое оружие для противодействия России

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки начали разработку маломощных ядерных боеголовок в ответ на разработки России.

Об этом сообщает Институт ВМС США.

Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен обладать определенным гиперзвуковым оружием, чтобы иметь возможность нанести удар по любой цели на планете в течение часа.

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Поэтому американские ВМС разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.

По словам Вульфа, программе ВМС из стратегических систем предоставлено финансирование для разработки и размещения небольшого количества маломощных боеголовок 76-2, которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.