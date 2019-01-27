00:26
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

      150 Читати новину українською
      США сняли санкции с компаний Дерипаски
      США сняли санкции с компаний Дерипаски / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под ограничения еще в апреле 2018 года.

      Санкции сняли с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", сообщает Министерство финансов США.

      Читайте также: До яких санкцій проти Росії готові в ЄС і США?

      "Управление по контролю за иностранными активами казначейства США Минфина США сняло санкции, введенные против En+ Group plc, "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после сообщения, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", –говорится в документе.

      Причиной снятия ограничений стало то, что доли Дерипаски в компаниях были значительно уменьшены, в результате чего он потерял контрольные пакеты. Также, большинство акций совета директоров перешли к независимым директорам, среди которых и граждане США.

      В то же время, санкции в отношении самого российского олигарха остаются в силе.

      Санкции против Дерипаски были самыми большими, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний.

      Ранее ослабление санкций против компаний Дерипаски требовала администрация президента США Дональда Трампа. По мнению многих экспертов, это лишь подтверждает связи Трампа с Россией.

      США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов 6 января. Тогда в перечне оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Вследствие санкций российские олигархи за первый день потеряли более 12 млрд долларов.

      В декабре 2018 года в Минфине США заявляли, что намерены снять санкции с трех энергетических компаний российского олигарха, среди которых – крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал", в течение 30 дней. Для этого Дерипаска должен был сократить свою долю в управлении этими компаниями.

      Теги: Новости России Новости США Санкции Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      27 января , 23:03 Самые смешные мемы недели: Йулю поддерживают даже мертвые, 13 лет Януковича
      92
      Главные новости 27 января: "бедная" Тимошенко, взрыв в Гааге
      27 января , 22:58 Главные новости 27 января: "бедная" Тимошенко, взрыв в Гааге
      161
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 января , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1114
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      27 января , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      516
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 января , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 4059
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Стало известно, какую зарплату получил Луценко после отдыха на Сейшелах
       9 февраля 2018 , 19:23
      В Москве возмутились планами Польши выслать российских дипломатов
       19 марта 2018 , 19:40
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря 2018 , 14:49
      Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, – Вадим Ивченко
       17 января , 17:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук