США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Соединенные Штаты Америки сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под ограничения еще в апреле 2018 года.

Санкции сняли с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", сообщает Министерство финансов США.

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"Управление по контролю за иностранными активами казначейства США Минфина США сняло санкции, введенные против En+ Group plc, "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после сообщения, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", –говорится в документе.

Причиной снятия ограничений стало то, что доли Дерипаски в компаниях были значительно уменьшены, в результате чего он потерял контрольные пакеты. Также, большинство акций совета директоров перешли к независимым директорам, среди которых и граждане США.

В то же время, санкции в отношении самого российского олигарха остаются в силе.

Санкции против Дерипаски были самыми большими, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний.

Ранее ослабление санкций против компаний Дерипаски требовала администрация президента США Дональда Трампа. По мнению многих экспертов, это лишь подтверждает связи Трампа с Россией.

США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов 6 января. Тогда в перечне оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Вследствие санкций российские олигархи за первый день потеряли более 12 млрд долларов.

В декабре 2018 года в Минфине США заявляли, что намерены снять санкции с трех энергетических компаний российского олигарха, среди которых – крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал", в течение 30 дней. Для этого Дерипаска должен был сократить свою долю в управлении этими компаниями.