США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски

Сполучені Штати Америки зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження ще в квітні 2018 року.

Санкції зняли з компаній "Русал", En + і "Євросибенерго", повідомляє Міністерство фінансів США.

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"Управління з контролю над іноземними активами казначейства США Мінфіну США зняло санкції, введені проти En + Group plc, "Русала" (Rusal) і "Євросибенерго" (ESE), після повідомлення, представленого Конгресу 19 грудня 2018 року", – йдеться в документі.

Причиною знаття обмежень стало те, що частки Дерипаски в компаніях були значно зменшені, у результаті чого він втратив контрольні пакети. Також, більшість акцій ради директорів перейшли до незалежних директорів, серед яких і громадяни США.

Водночас, санкції щодо самого російського олігарха залишаються в силі.

Санкції проти Дерипаски були найбільшими, які коли-небудь вводилися щодо будь-якого бізнесмена та його зареєстрованих на біржі компаній.

Раніше ослаблення санкцій проти компаній Дерипаски вимагала адміністрації президента США Дональда Трампа. На думку багатьох експертів, це лише підтверджує зв'язки Трампа з Росією.

США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів 6 січня.Тоді у переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Внаслідок санкцій російські олігархи за перший день втратили понад 12 мільярдів доларів.

У грудні 2018 року в Мінфіні США заявляли, що мають намір зняти санкції із трьох компаній російського олігарха, серед яких – найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал", протягом 30 днів. Для цього Дерипаска мав скоротити свою частку в управлінні цими компаніями.