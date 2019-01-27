02:45
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски

      886 Читать новость на русском
      США зняли санкції з компаній Дерипаски
      США зняли санкції з компаній Дерипаски / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження ще в квітні 2018 року.

      Санкції зняли з компаній "Русал", En + і "Євросибенерго", повідомляє Міністерство фінансів США.

      Читайте також: До яких санкцій проти Росії готові в ЄС і США?

      "Управління з контролю над іноземними активами казначейства США Мінфіну США зняло санкції, введені проти En + Group plc, "Русала" (Rusal) і "Євросибенерго" (ESE), після повідомлення, представленого Конгресу 19 грудня 2018 року", – йдеться в документі.

      Причиною знаття обмежень стало те, що частки Дерипаски в компаніях були значно зменшені, у результаті чого він втратив контрольні пакети. Також, більшість акцій ради директорів перейшли до незалежних директорів, серед яких і громадяни США.

      Водночас, санкції щодо самого російського олігарха залишаються в силі.

      Санкції проти Дерипаски були найбільшими, які коли-небудь вводилися щодо будь-якого бізнесмена та його зареєстрованих на біржі компаній.

      Раніше ослаблення санкцій проти компаній Дерипаски вимагала адміністрації президента США Дональда Трампа. На думку багатьох експертів, це лише підтверджує зв'язки Трампа з Росією.

      США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів 6 січня.Тоді у переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Внаслідок санкцій російські олігархи за перший день втратили понад 12 мільярдів доларів.

      У грудні 2018 року в Мінфіні США заявляли, що мають намір зняти санкції із трьох компаній російського олігарха, серед яких – найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал", протягом 30 днів. Для цього Дерипаска мав скоротити свою частку в управлінні цими компаніями.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 27 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      27 січня , 23:03 Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      601
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 січня , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1377
      Головні новини 27 січня: "бідна" Тимошенко, вибух у Гаазі
      27 січня , 22:24 Головні новини 27 січня: "бідна" Тимошенко, вибух у Гаазі
      2145
      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      27 січня , 19:30 У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      1511
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 січня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 4220
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук