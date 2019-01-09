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      У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій проти російського олігарха

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      У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски
      У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски / Фото з відкритих джерел

      Сім керівників комітетів палати представників Конгресу США від Демократичної партії вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

      Текст звернення опублікований на сайті комітету у закордонних справах.

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      Демократи зазначили, що "мають низку занепокоєнь щодо угоди, досягнутої США з Дерипаскою".

      "Ми вимагаємо, щоб ви були доступні для зустрічі із зацікавленими членами (Палати представників – 24 Канал) в умовах, які дозволять в повному обсязі обговорити всі аспекти угоди про скасування санкцій", – йдеться в листі.

      Політики також наголошують на важливості визначення впливу, який це рішення матиме на перешкоджання шкідливій ​​активності Росії щодо США.

      У листі також зазначається, що умови зняття санкцій зосереджені на зміні відносин Дерипаски з компаніями Rusal, EN + і "Євросибенерго", зміні структури управління EN + і Rusal, а також підвищенні вимог до звітності.

      Тим не менше, угода, по-видимому, зберігає значну частку володіння EN + за Дерипаскою, в той час як, за повідомленнями, передає деякі акції і фінансові інтереси пов'язаному з Кремлем російському банку ВТБ, який знаходиться під санкціями,
      – пишуть автори звернення.

      Демократи дали Мнучину на відповідь час до кінця дня 11 січня. Натомість міністерство фінансів США відповіло, що має намір провести брифінг з цього питання і зробить це якомога швидше.

      До слова, Міністерство фінансів США протягом 30 днів має намір зняти санкції з трьох енергетичних компаній, які належать російському олігархові Олегу Дерипасці. Конгрес має 30 днів, щоб заблокувати припинення санкцій.

      Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях. Згодом там заявили, що цей термін продовжили до 7 січня 2019 року.

      Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Володимир Путін Новини США
      Джерело: 24 Канал
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