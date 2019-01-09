В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций против российского олигарха

Семь руководителей комитетов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Текст обращения опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

Демократы отметили, что "имеют ряд беспокойств относительно соглашения, достигнутого США с Дерипаской".

"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей – 24 Канал) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций", – говорится в письме.

Политики также отмечают важность определения влияния, которое это решение будет иметь на препятствование вредной активности России в отношении США.

В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN + и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями,

– пишут авторы обращения.

Демократы дали Мнучину на ответ время до конца дня 11 января. Вместе с тем министерство финансов США ответило, что намерено провести брифинг по этому вопросу и сделает это как можно быстрее.

К слову, Министерство финансов США в течение 30 дней намерено снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске. Конгресс имеет 30 дней, чтобы заблокировать прекращение санкций.

Напомним, ранее министерство финансов США дало российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях. Впоследствии там заявили, что этот срок продлили до 7 января 2019 года.