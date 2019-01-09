14:09
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций против российского олигарха

      34 Читати новину українською
      В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций с компаний Дерипаски
      В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций с компаний Дерипаски / Фото из открытых источников

      Семь руководителей комитетов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

      Текст обращения опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

      Демократы отметили, что "имеют ряд беспокойств относительно соглашения, достигнутого США с Дерипаской".

      "Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей – 24 Канал) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций", – говорится в письме.

      Политики также отмечают важность определения влияния, которое это решение будет иметь на препятствование вредной активности России в отношении США.

      В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN + и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

      Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями,
      – пишут авторы обращения.

      Демократы дали Мнучину на ответ время до конца дня 11 января. Вместе с тем министерство финансов США ответило, что намерено провести брифинг по этому вопросу и сделает это как можно быстрее.

      К слову, Министерство финансов США в течение 30 дней намерено снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске. Конгресс имеет 30 дней, чтобы заблокировать прекращение санкций.

      Напомним, ранее министерство финансов США дало российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях. Впоследствии там заявили, что этот срок продлили до 7 января 2019 года.

      Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Санкции Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Королевские табу: как изменился стиль Меган Маркл после замужества в фотосравнении
       4 августа 2018 , 11:25
      Организатор "группы смерти" в России получил тюремный срок
       19 июля 2017 , 05:05
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук