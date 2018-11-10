США отложили санкции в отношении одного российского олигарха
Министерство финансов США отложило санкции против приближенного к Путину олигарха Олега Дерипаски.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Сначала Минфин США дал российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях.
Теперь же заявили, что перенесли этот срок до 7 января 2019 года. В Минфине отметили, что это решение продолжает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями российских компаний, попавших под американские санкции.
8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.
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