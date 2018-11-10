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      США отложили санкции в отношении одного российского олигарха

      71 Читати новину українською
      Олег Дерипаска
      Олег Дерипаска / Фото из открытых источников

      Министерство финансов США отложило санкции против приближенного к Путину олигарха Олега Дерипаски.

      Об этом сообщается на сайте ведомства.

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      Сначала Минфин США дал российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях.

      Теперь же заявили, что перенесли этот срок до 7 января 2019 года. В Минфине отметили, что это решение продолжает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями российских компаний, попавших под американские санкции.

      8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.

       
      Теги: Новости США Новости России Санкции Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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