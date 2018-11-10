Украина сама дает основания Западу для смягчения санкций против России, – эксперт

ЕС не готов продолжать санкционный нажим на Россию, в частности в связи с незаконными выборами в ОРДЛО. А Украина сама дает основания Западу для изменения риторики по отношению к санкциям.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Когда в Европарламенте рассматривали резолюции о ситуации в Азовском море и угрозы со стороны России, параллельно в Киеве проходило совместное заседание украино-российской комиссии о квотировании вылова рыбы в том же Азовском море. Этим мы даем основания ЕС считать, что Россия – не агрессор. Во-вторых, рассмотреть вопрос целесообразности продления санкций,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

США, по его словам, также вряд ли будут ужесточать санкции против России после выборов в ОРДЛО. Хотя Россия проигнорировала предупреждение Вашингтона о незаконности выборов. Поэтому США должны продемонстрировать что-то в ответ. Даже если санкции усилят, говорить об их эффективности пока сложно.

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В то же время, по мнению специалиста, Россия будет продолжать агрессию против Украины, и санкции ее не остановят. Москва уже заявила, что признает квазивыборы в ОРДЛО.

Москва четко идет на обострение ситуации на Донбассе. Кремль не просто признает результаты незаконных выборов в ОРДЛО. Говорится о легитимизации псевдореспублик, их признании. Первый шаг Россия к их признанию сделала тогда, когда предложила пригласить на Совбез ООН представителей оккупационных администраций, когда рассматривали вопрос незаконности выборов,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

8 октября США расширили санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.