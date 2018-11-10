Україна сама дає підстави Заходу для пом’якшення санкцій проти Росії, – експерт

ЄС не готовий продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема у зв’язку із незаконними виборами в ОРДЛО. А Україна сама дає підстави Заходу для зміни риторики по відношенню до санкцій.

Про це 24 каналу розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику та чим це загрожує

Коли в Європарламенті розглядали резолюції про ситуацію в Азовському морі і погрози з боку Росії, паралельно в Києві проходило спільне засідання україно-російської комісії про квотування вилову риби в тому ж Азовському морі. Цим ми даємо підстави ЄС вважати, що Росія – не агресор. По-друге, розглянути питання доцільності продовження санкцій,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

США, за його словам, також навряд чи посилюватимуть санкції проти Росії після виборів в ОРДЛО. Хоча Росія проігнорувала попередження Вашингтону про незаконність виборів. Тому США повинні продемонструвати щось у відповідь. Навіть якщо санкції посилять, говорити про їх ефективність поки складно.

Читайте також: Чого очікувати на Донбасі у день псевдовиборів бойовиків: заява СБУ

Водночас, на думку фахівця, Росія продовжуватиме агресію проти України, і санкції її не зупинять. Москва вже заявила, що визнає квазівибори в ОРДЛО.

Москва чітко йде на загострення ситуації на Донбасі. Кремль не просто визнає результати незаконних виборів в ОРДЛО. Мовиться про легітимізацію псевдореспублік, їх визнання. Перший крок Росія до їх визнання зробила тоді, коли запропонувала запросити на Радбез ООН представників окупаційних адміністрацій, коли розглядали питання незаконності виборів,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

8 жовтня США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини,.