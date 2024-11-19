Про це 24 Каналу розповів професор політології Сіракузького університету Браян Тейлор, зазначивши, що Путін прагне політичного контролю над Україною. На його думку, Європа також є його метою, адже Росії важливо послаблювати вплив світових лідерів.

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Цілі Путіна

Браян Тейлор вважає, що у короткостроковій перспективі Путін рішуче налаштований витіснити українські війська з Курської області та розширити російський контроль у Донецькій та Луганській областях.

Окупанти кидають у ці бої величезну кількість військ, зазнаючи значних втрат, однак штурмові дії не припиняються. Тому я і думаю, що на цьому вони зараз зосереджені найбільше,

– сказав професор політології.

Однак він припустив, що це лише тимчасова мета, адже Путін прагне чогось більшого.

"Він хоче розділену Європу, яка буде відокремлена від Сполучених Штатів Америки. Це стає більш ймовірним за президентства Дональда Трампа", – висловився Браян Тейлор.

Путін також намагається розділити Європу між собою, адже для цивілізованого світу війна в Україні – непросте випробування. Зараз, у час російської агресії, європейцям треба об'єднатися та взяти на себе головну роль у підтримці України.

Важливо! Україна має отримати другий транш від ЄС на суму 1,9 мільярда євро. Це очікується навесні 2025 року. Кошти надходять із доходів заморожених російських активів. Частина суми може піти на підтримку української оборонної промисловості. Перший транш налічував 1,4 мільярда євро.

Професор політології пояснив, що за президентства Трампа поки невідомо, чи США продовжуватимуть відігравати основну роль у військовій допомозі Україні.