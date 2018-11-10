США відклали санкції щодо одного російського олігарха

Міністерство фінансів США відклали санкції проти наближеного до Путіна олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляється на сайті відомства.

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Спочатку Мінфін США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях.

Тепер ж заявили, що перенесли цей термін до 7 січня 2019 року. У Мінфіні відзначили, що це рішення продовжує для американських інвесторів термін закриття контрактів і операцій з акціями російських компаній, що потрапили під американські санкції.