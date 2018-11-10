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      США відклали санкції щодо одного російського олігарха

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      Олег Дерипаска
      Олег Дерипаска / Фото з відкритих джерел

      Міністерство фінансів США відклали санкції проти наближеного до Путіна олігарха Олега Дерипаски.

      Про це повідомляється на сайті відомства.

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      Спочатку Мінфін США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях.

      Тепер ж заявили, що перенесли цей термін до 7 січня 2019 року. У Мінфіні відзначили, що це рішення продовжує для американських інвесторів термін закриття контрактів і операцій з акціями російських компаній, що потрапили під американські санкції.

      8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.

       
      Теги: Новини Росії Новини США Санкції Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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