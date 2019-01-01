В ЄС озвучили умову, за якої можуть послабити санкції проти Росії

Поступове послаблення і скасування санкцій Євросоюзу проти Росії можливе лише у разі припинення війни на Донбасі. Першим кроком у мирному врегулюванні конфлікту могло би стати припинення вогню.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post.

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Будучи міністром закордонних справ, я виступав за те, що поступове зняття санкцій має бути конкретно пов’язане з прогресом на сході України. Першим кроком було б справжнє перемир’я на сході України,

– заявив канцлер.

За його словами, саме це пропонував і тодішній голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Проте, глава австрійського уряду відзначив, що останнім часом у питанні дотримання миру на Донбасі було "занажто мало прогресу".

Нагадаємо, , 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.