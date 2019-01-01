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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      В ЄС озвучили умову, за якої можуть послабити санкції проти Росії

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      Санкції проти РФ не скасують, доки на сході України не припиниться вогонь
      Санкції проти РФ не скасують, доки на сході України не припиниться вогонь / Фото з відкритих джерел

      Поступове послаблення і скасування санкцій Євросоюзу проти Росії можливе лише у разі припинення війни на Донбасі. Першим кроком у мирному врегулюванні конфлікту могло би стати припинення вогню.

      Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post.

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      Будучи міністром закордонних справ, я виступав за те, що поступове зняття санкцій має бути конкретно пов’язане з прогресом на сході України. Першим кроком було б справжнє перемир’я на сході України,
      – заявив канцлер.

      За його словами, саме це пропонував і тодішній голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

      Проте, глава австрійського уряду відзначив, що останнім часом у питанні дотримання миру на Донбасі було "занажто мало прогресу".

      Нагадаємо, , 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Санкції Євросоюз Австрія
      Джерело: 24 Канал
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