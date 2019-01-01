В ЕС озвучили условие, при котором могут ослабить санкции против России
Постепенное ослабление и отмена санкций Евросоюза против России возможны только в случае прекращения войны на Донбассе. Первым шагом в мирном урегулировании конфликта могло бы стать прекращение огня.
Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в интервью немецкой газете Rheinische Post.
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Будучи министром иностранных дел, я выступал за то, что постепенное снятие санкций должно быть конкретно связано с прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы настоящее перемирие на востоке Украины,
– заявил канцлер.
По его словам, именно это и предлагал тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Однако, глава австрийского правительства отметил, что в последнее время в вопросе соблюдения мира на Донбассе было "слишком мало прогресса".
Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям. Кроме того, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное попрание Россией международных норм.