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      В ЕС озвучили условие, при котором могут ослабить санкции против России

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      Санкции против РФ не отменят, пока на востоке Украины не прекратится огонь
      Санкции против РФ не отменят, пока на востоке Украины не прекратится огонь / Фото из открытых источников

      Постепенное ослабление и отмена санкций Евросоюза против России возможны только в случае прекращения войны на Донбассе. Первым шагом в мирном урегулировании конфликта могло бы стать прекращение огня.

      Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в интервью немецкой газете Rheinische Post.

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      Будучи министром иностранных дел, я выступал за то, что постепенное снятие санкций должно быть конкретно связано с прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы настоящее перемирие на востоке Украины,
      – заявил канцлер.

      По его словам, именно это и предлагал тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

      Однако, глава австрийского правительства отметил, что в последнее время в вопросе соблюдения мира на Донбассе было "слишком мало прогресса".

      Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям. Кроме того, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное попрание Россией международных норм.

      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Австрия Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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