США существенно увеличили помощь Украине: Трамп подписал пакет законов

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов.

Пакет включает "Закон об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год", сообщило Посольство Украины в США. Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.

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Большинство дополнительных денег в Украине направят на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для военно-технической поддержки государства по программе "Международное военное финансирование".

Общая сумма помощи США Украине в 2019 году составляет почти 695,7 миллиона долларов. Сюда входят и ранее выделенные Пентагоном на указанные цели 250 миллионов долларов.