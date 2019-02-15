Трамп одобрил введение в США чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

"Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.

Письмо-уведомление о введении в стране режима чрезвычайного положения Трамп отправил в обе палаты Конгресса. Адресовано это письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и голове Сената – вице-президенту Майку Пенсу.

Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США,

– говорится в письме.

Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.



С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.



Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.



Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.

Как чрезвычайное положение в США повлияет на финансовую помощь Украине?Минобороны США планировало в 2019 году перевести на помощь Украине 250 миллионов долларов, и пока что никто таких планов не отменял. В США утверждают, что эти деньги не пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, ведь это небольшая сумма и она не подпадает под инфраструктурные проекты. А в официальных заявлениях политиков говорится о том, что помощь Украине является приоритетной и срочной. К тому же, если бы решение о помощи отменили, это выглядело бы непорядочно в политическом плане.