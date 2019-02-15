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      Трамп одобрил введение в США чрезвычайного положения

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      Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

      "Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

      Читайте также: Конгресс выделил на стену с Мексикой значительно меньше, чем просил Трамп

      Письмо-уведомление о введении в стране режима чрезвычайного положения Трамп отправил в обе палаты Конгресса. Адресовано это письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и голове Сената – вице-президенту Майку Пенсу.

      Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США,
      – говорится в письме.

      Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.

      С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.

      Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.

      Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.

      Как чрезвычайное положение в США повлияет на финансовую помощь Украине?Минобороны США планировало в 2019 году перевести на помощь Украине 250 миллионов долларов, и пока что никто таких планов не отменял. В США утверждают, что эти деньги не пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, ведь это небольшая сумма и она не подпадает под инфраструктурные проекты. А в официальных заявлениях политиков говорится о том, что помощь Украине является приоритетной и срочной. К тому же, если бы решение о помощи отменили, это выглядело бы непорядочно в политическом плане.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Шатдаун Мексика Чрезвычайное положение
      Источник: 24 Канал
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