Конгресс выделил на стену с Мексикой значительно меньше, чем просил Трамп

Американский Конгресс согласовал законопроект о бюджете страны до сентября 2019 года.

Трамп предлагал выделить на строительство "стены" с Мексикой 5,7 миллиардов долларов, но политики решили выделить лишь 1,37 миллиарда, сообщили в издании Bloomberg.

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Теперь законопроект о бюджете должен подписать Трамп. В Белом доме подтвердили, что он это сделает – для того, чтобы избежать новый "шатдаун".

Что такое шатдаун?

Это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать многие федеральные учреждения, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.

Однако президент не хочет отказываться от идеи о введении чрезвычайного положения в стране, ведь именно это позволит ему получить деньги на строительство стены из других частей бюджета.

Для чего Трамповая стена?

Многие хотят попасть в США, убегая от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Поэтому американский президент рассматривает сооружение стены на границе с Мексикой как один из способов борьбы с нелегальной миграцией. Именно строительство стены на границе между государствами было одним из предвыборных обещаний президента.

В ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, попадающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.