Конгрес виділив на стіну з Мексикою значно менше, ніж просив Трамп

Американський Конгрес погодив законопроект про бюджет країни до вересня 2019 року.

Трамп пропонував виділити на будівництво "стіни" з Мексикою 5,7 мільярдів доларів, та політики вирішили виділити лише 1,37 мільярда, повідомили у виданні Bloomberg.

Читайте також: Трамп планує ввести надзвичайний стан у США

Тепер законопроект про бюджет має підписати президент. У Білому домі підтвердили, що він це зробить – для того, щоб уникнути нового "шатдауну".

Що таке шатдаун? Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауна" перестають працювати чимало федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.

Раніше рейтингова агенція S&P Global Ratings повідомила, що через припинення роботи уряду США економіка країни втратила шість мільярдів доларів.

Однак президент має намір оголосити надзвичайний стан в країні, адже може дозволити йому отримати гроші на будівництво стіни з інших частин бюджету.

Для чого Трампові стіна? Чимало людей хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Тож американський президент розглядає спорудження стіни на кордоні з Мексикою як один із способів боротьби з нелегальною міграцією. Саме будівництво стіни на кордоні між державами було однією з передвиборчих обіцянок президента.

У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.