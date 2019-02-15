Трамп схвалив введення у США надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Це дозволить Трампу отримати близько 8 мільярдів доларів для будівництво стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

"Президент Дональд Трамп підписує декларацію про надзвичайний стан у країні для вирішення проблеми національної безпеки і гуманітарної кризи на південному кордоні", – повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

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President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.

Лист-сповіщення про введення в країні режиму надзвичайного стану Трамп відправив в обидві палати Конгресу. Адресований цей лист спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та голові Сенату – віце-президенту Майку Пенсу.

Я повідомляю, що відповідно до своїх повноважень оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан для забезпечення безпеки кордонів і боротьби з гуманітарною кризою, що загрожує США,

– мовиться у листі.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан? Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.

Як надзвичайний стан у США вплине на фінансову допомогу Україні? Міноборони США планувало у 2019 році переказати на допомогу Україні 250 мільйонів доларів, і поки що ніхто таких планів не скасовував. У США переконують, що ці гроші не підуть на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, адже це невелика сума і вона не підпадає під інфраструктурні проекти. А в офіційних заявах політиків мовиться про те, що допомога Україні є пріоритетною та терміновою. До того ж, якби рішення про допомогу скасували, це виглядало б непорядно в політичному плані.