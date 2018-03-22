США увеличат расходы на Украину

В Конгрессе США представили согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

В частности, в консолидированном законе о бюджете общий объем помощи Украине определили в объеме 620,700 миллионов долларов.

Так, по линии Пентагона для предоставления военно-технической помощи Украине выделят 200 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше ассигнования 2017 года.

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Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определили в сумме 420,700 миллионов долларов. Эта сумма на 10 миллионов превышает соответствующие расходы прошлого года.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.