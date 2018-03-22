США збільшать видатки на Україну

У Конгресі США представили погоджений Сенатом та Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на підтримку України.

Про це повідомили у посольстві України в США.

Зокрема у Консолідованому законі про бюджет загальний обсяг допомоги Україні визначили в обсязі 620,700 мільйонів доларів.

Так, по лінії Пентагону для надання військово-технічної допомоги Україні виділять 200 мільйонів доларів, що на 50 мільйонів більше за асигнування 2017 року.

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Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначили у сумі 420,700 мільйонів доларів. Ця сума на 10 мільйонів перевищує відповідні видатки минулого року.

Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.