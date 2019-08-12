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      США ужесточит правила получения американских виз: детали

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      США будут отказывать в визах иностранцам, которые получают социальную помощь
      США будут отказывать в визах иностранцам, которые получают социальную помощь / pozitiviza.com

      Американские власти сделали более жесткими условия получения виз для иностранцев, которые получают социальную помощь или не могут себя самостоятельно финансово содержать. Теперь они не смогут въехать в страну, получить вид на жительство – Green Card – или гражданство.

      Въезд могут запретить даже тем, кто вероятно нуждается в социальной помощи, рассказывает издание DW со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

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      Новая норма может повлиять на приблизительно 22 миллиона иностранцев, которые законно находятся в США, и по меньшей мере на 10,5 миллионов нелегальных мигрантов, которые долго живут в стране.

      Для защиты льгот для американских граждан иммигранты должны быть финансово самодостаточными,
      – заявил американский лидер Дональд Трамп.

      При предоставлении разрешения на проживание на территории США сотрудники службы гражданства и иммиграции будут оценивать не только образование и доход семьи, а также и факт получения социальной помощи. Новые правила будут касаться тех, кто в течение последних трех лет более 12 месяцев получал социальную помощь. Если человек получал сразу два вида помощи, то ее будут считать, как два месяца.

      По данным Белого дома, в половине семей, которые не имеют гражданства США, есть хотя бы один человек, который пользуется программой здравоохранения Medicaid. Около 58% семей мигрантов пользуются хотя бы одной из социальных программ.

      Что такое Green Card?
      Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.

      Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство.

      Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционную политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Новости политики Иммигранты Новости США
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