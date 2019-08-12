США ужесточит правила получения американских виз: детали

Американские власти сделали более жесткими условия получения виз для иностранцев, которые получают социальную помощь или не могут себя самостоятельно финансово содержать. Теперь они не смогут въехать в страну, получить вид на жительство – Green Card – или гражданство.

Въезд могут запретить даже тем, кто вероятно нуждается в социальной помощи, рассказывает издание DW со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

Интересно: Трамп хочет умышленно обесценить доллар: причины

Новая норма может повлиять на приблизительно 22 миллиона иностранцев, которые законно находятся в США, и по меньшей мере на 10,5 миллионов нелегальных мигрантов, которые долго живут в стране.

Для защиты льгот для американских граждан иммигранты должны быть финансово самодостаточными,

– заявил американский лидер Дональд Трамп.

При предоставлении разрешения на проживание на территории США сотрудники службы гражданства и иммиграции будут оценивать не только образование и доход семьи, а также и факт получения социальной помощи. Новые правила будут касаться тех, кто в течение последних трех лет более 12 месяцев получал социальную помощь. Если человек получал сразу два вида помощи, то ее будут считать, как два месяца.

По данным Белого дома, в половине семей, которые не имеют гражданства США, есть хотя бы один человек, который пользуется программой здравоохранения Medicaid. Около 58% семей мигрантов пользуются хотя бы одной из социальных программ.

Что такое Green Card?

Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.



Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство.



Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционную политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.