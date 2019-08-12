США посилить правила отримання американських віз: деталі

Американська влада зробила більш жорсткими умови отримання віз для іноземців, які отримують соціальну допомогу чи не можуть себе самостійно фінансово утримувати. Тепер вони не зможуть в'їхати до країни, отримати посвідку на постійне проживання – Green Card – або громадянство.

В'їзд можуть заборонити навіть тим, хто ймовірно потребуватиме соціальної допомоги, розповідає видання DW з посиланням на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

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Нова норма може вплинути на близько 22 мільйони іноземців, які законно перебувають у США, та щонайменше 10,5 мільйонів нелегальних мігрантів, які довго мешкають у країні.

Для захисту пільг для американських громадян іммігранти повинні бути фінансово самодостатніми,

– заявив американський лідер Дональд Трамп.

При наданні дозволу на проживання на території США співробітники служби громадянства та імміграції будуть оцінювати не лише освіту та дохід родини, а також і факт отримання соціальної допомоги. Нові правила стосуватимуться тих, хто протягом останніх трьох років більше ніж 12 місяців отримував соціальну допомогу. Якщо людина отримувала одразу два види допомоги, то її рахуватимуть, як два місяці.

За даними Білого дому, у половині сімей, які не мають громадянства США, є хоча б одна людина, яка користується програмою охорони здоров'я Medicaid. Близько 58% сімей мігрантів користуються хоча б однією з соціальних програм.

Що таке Green Card?

Щорічно Державний департамент США проводить програму розіграшу імміграційних віз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидати повинні в певний період часу зареєструватися в системі та відповідати простим, але жорстким вимогам. Переможців обирають випадково, а візи – так звані грін-карти – розподіляються за принципом різноманітності між шістьма географічними регіонами, і жодна країна не може отримати більше 7% доступних віз протягом одного року.



Грін-карта є посвідченням постійного жителя США, який не має їхнього громадянства. Вона дає право на роботу, пільги на освіту і можливість претендувати на громадянство.



Чинний президент США Дональд Трамп веде жорстку антиміграційну політику і навіть вимагав скасувати лотерею Green Card.