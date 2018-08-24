США внесли в санкционные списки трех вербовщиков "Исламского государства"
Министерство финансов США внесло в свои санкционные списки трех физических лиц, которые, по данным Вашингтона, являются вербовщиками террористической группировки "Исламское государство" в Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".
Читайте также: Дворец президента Афганистана обстреляли ракетами
Минфин вводит санкции против трех вербовщиков ИГ, которые причастны к ряду актов жестокости в рамках пропагандистской кампании для привлечения радикалов в террористические группировки в Юго-Восточной Азии,
– заявил заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.
Ведомство также подчеркнуло, что эти лица также были добавлены в санкционные списки ООН.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00