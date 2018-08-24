США внесли в санкционные списки трех вербовщиков "Исламского государства"

Министерство финансов США внесло в свои санкционные списки трех физических лиц, которые, по данным Вашингтона, являются вербовщиками террористической группировки "Исламское государство" в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

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Минфин вводит санкции против трех вербовщиков ИГ, которые причастны к ряду актов жестокости в рамках пропагандистской кампании для привлечения радикалов в террористические группировки в Юго-Восточной Азии,

– заявил заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

Ведомство также подчеркнуло, что эти лица также были добавлены в санкционные списки ООН.