США внесли в санкційний списки трьох вербувальників "Ісламської держави"

Міністерство фінансів США внесло в свої санкційні списки трьох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, є вербувальниками терористичного угрупування "Ісламська держава" в Південно-Східній Азії.

Про це повідомила інформаційна агенція "ТАСС".

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Мінфін вводить санкції проти трьох вербувальників ІГ, які причетні до низки актів жорстокості в рамках пропагандистської кампанії для залучення радикалів в терористичні угруповання в Південно-Східній Азії,

– заявив заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер.

Відомство також наголосило, що ці особи також були додані в санкційні списки ООН.