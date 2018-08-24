США внесли в санкційний списки трьох вербувальників "Ісламської держави"
Міністерство фінансів США внесло в свої санкційні списки трьох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, є вербувальниками терористичного угрупування "Ісламська держава" в Південно-Східній Азії.
Про це повідомила інформаційна агенція "ТАСС".
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Мінфін вводить санкції проти трьох вербувальників ІГ, які причетні до низки актів жорстокості в рамках пропагандистської кампанії для залучення радикалів в терористичні угруповання в Південно-Східній Азії,
– заявив заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер.
Відомство також наголосило, що ці особи також були додані в санкційні списки ООН.
Джерело: 24 Канал
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