США все больше становятся похожими на Украину, а не наоборот, – Яковина

В США, как и в Украине, многие возлагают большие надежды на "новых людей в политике". К слову, в обновленном Конгрессе таких уже достаточно много.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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Он отметил, что первая женщина палестинского происхождения Рашида Тлаиб, которая избралась в Конгресс, уже отметилась громким заявлением о действующем президенте США Дональде Трампе. Она сказала: "Устроим этому дебилу импичмент!".

Публика в зале аж застонала от счастья, услышав эту программу действий. Но политическая верхушка Демократической партии осудила Тлаиб. Ее руководство считает, что об импичменте пока еще рано говорить, и слова в такой дискуссии надо использовать более нежные,

– сказал Яковина.

Однако, как заметил журналист, Тлаиб тут же стала настоящей звездой среди молодого поколения партии, а ее поведением недовольны только пожилые люди.



Рашида Тлаиб

Иван привел пример еще одной конгресвумен в истории США – Александрии Оказио-Кортес. Она придерживается левых взглядов в политике и экономике. Например, хочет, чтобы богатые люди платили 60-70% налога на все доходы более чем 10 миллионов долларов.

Она хочет за 10 лет сделать весь транспорт в США электрическим. Чтобы не было ни бензиновых, ни дизельных машин. Нефтяные компании, конечно, шокированы, а народу эта идея нравится. Не зная, в чем ее обвинить, правые нашли старый, еще с университета, ролик, где Кортес танцует со своими друзьями. В описании видео ее назвали бредовой коммунисткой. Но наезд не вышел. Популярность Александрии только выросла,

– отметил Иван.

Также он добавил, что рад и желает успеха "новым людям в политике", тем более, что оппоненты у них, как правило, либо идиоты, либо мошенники.

"В этой истории меня смущает то, что не мы становимся все больше похожи на Америку, а наоборот. У власти там – популист, а на выборах начались фальсификации", – подытожил он.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 11 января 2019 года