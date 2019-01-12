11:51
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      США все больше становятся похожими на Украину, а не наоборот, – Яковина

      77 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / Фото из открытых источников

      В США, как и в Украине, многие возлагают большие надежды на "новых людей в политике". К слову, в обновленном Конгрессе таких уже достаточно много.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

      Читайте также: США начали выводить военную технику из Сирии

      Он отметил, что первая женщина палестинского происхождения Рашида Тлаиб, которая избралась в Конгресс, уже отметилась громким заявлением о действующем президенте США Дональде Трампе. Она сказала: "Устроим этому дебилу импичмент!".

      Публика в зале аж застонала от счастья, услышав эту программу действий. Но политическая верхушка Демократической партии осудила Тлаиб. Ее руководство считает, что об импичменте пока еще рано говорить, и слова в такой дискуссии надо использовать более нежные,
      – сказал Яковина.

      Однако, как заметил журналист, Тлаиб тут же стала настоящей звездой среди молодого поколения партии, а ее поведением недовольны только пожилые люди.

      Рашида Тлаіб
      Рашида Тлаиб

      Иван привел пример еще одной конгресвумен в истории США – Александрии Оказио-Кортес. Она придерживается левых взглядов в политике и экономике. Например, хочет, чтобы богатые люди платили 60-70% налога на все доходы более чем 10 миллионов долларов.

      Она хочет за 10 лет сделать весь транспорт в США электрическим. Чтобы не было ни бензиновых, ни дизельных машин. Нефтяные компании, конечно, шокированы, а народу эта идея нравится. Не зная, в чем ее обвинить, правые нашли старый, еще с университета, ролик, где Кортес танцует со своими друзьями. В описании видео ее назвали бредовой коммунисткой. Но наезд не вышел. Популярность Александрии только выросла,
      – отметил Иван.

      Также он добавил, что рад и желает успеха "новым людям в политике", тем более, что оппоненты у них, как правило, либо идиоты, либо мошенники.

      "В этой истории меня смущает то, что не мы становимся все больше похожи на Америку, а наоборот. У власти там – популист, а на выборах начались фальсификации", – подытожил он.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 11 января 2019 года

       

      Теги: Новости политики Новости США Видеоблоги Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сегодня , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 164
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сегодня , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1000
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 января , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2514
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      11 января , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 241
      Сколько зарабатывают IT-шники в Украине и мире: инфографика
      11 января , 19:01 Сколько зарабатывают IT-шники в Украине и мире: инфографика
      801
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Голос Лаврова станцевала "Калинку" на международном саммите
       19 мая 2016 , 21:45
      Российские журналисты сконфузились с чествованием памяти Кастро
       28 ноября 2016 , 09:09 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук