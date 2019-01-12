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      США все більше стають схожими на Україну, а не навпаки, – Яковина

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      Конгрес США
      Конгрес США / Фото з відкритих джерел

      У США, як і в Україні, багато хто покладає великі надії на "нових людей у політиці". До слова, в оновленому Конгресі таких вже досить багато.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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      Він зазначив, що перша жінка палестинського походження Рашида Тлаіб, яка обралася до Конгресу вже відзначилася гучною заявою щодо чинного президента США Дональда Трампа. Вона сказала: "Влаштуємо цього дебілові імпічмент!". 

      Публіка в залі аж застогнала від щастя, почувши цю програму дій. Але політична верхівка Демократичної партії засудив Тлаіб. Її керівництво вважає, що про імпічмент поки ще рано говорити, та й слова у такій дискусії треба використовувати більш ніжні,
      – сказав Яковина.

      Проте, як зауважив журналіст, Тлаіб тут же стала справжньою зіркою серед молодого покоління партії, а її поведінкою невдоволені лише літні люди.

      Рашида Тлаіб
      Рашида Тлаіб

      Іван навів приклад ще однієї конгресвумен в історії США – Олександрія Оказіо-Кортес. Вона дотримується лівих поглядів у політиці та економіці. Наприклад, хоче, щоб найбагатші люди, платили 60-70 % податку на всі доходи у понад 10 мільйонів доларів. 

      Вона ж хоче за 10 років зробити весь транспорт в США електричним. Щоб не було ні бензинових, ні дизельних машин. Нафтові компанії, звичайно, шоковані, а народу ця ідея подобається. Не знаючи, в чому її звинуватити, праві знайшли старий, ще з університету, ролик, де Кортес танцює зі своїми друзями. В описі відео її назвали божевільною комуністкою. Але наїзд не вийшов. Популярність Олександрії тільки зросла, 
      – наголосив Іван.

      Також він додав, що рад та бажає успіху "новим людям у політиці", тим більше, що опоненти у них, як правило, або ідіоти, або шахраї.

      "У цій історії мене бентежить те, що не ми стаємо все більше схожі на Америку, а навпаки. При владі там – популіст, а на виборах почалися фальсифікації", – підсумував він.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 11 січня 2019 року

       

      Теги: Новини політики Новини США Відеоблоги Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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