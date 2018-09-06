США ввели санкции против КНДР из-за кибератаки
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело новые санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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Отмечается, что компания Korea Expo Joint Venture связана с направленными атаками под контролем властей Северной Кореи.
Гражданин КНДР Пак Джин Хиоко, который попал под санкции, связан с организацией и реализацией кибератак против американских компаний.
Санкции в отношении Джина Хиоко были введены из-за его участия во взломе серверов кинокомпании Sony Pictures в 2014 году, а также в распространении вируса-шифровальщика WannaCry в 2017 году.
Источник: 24 Канал
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