Операторы Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз отработали корректировку огня по враждебным позициям. В результате российская техника была уничтожена.

Важно ВСУ эффективно сдерживают продвижение россиян и ведут оборонительные операции

Командование ССО рассказало перечень действий, которые следует выполнить для уничтожения врага.

Выйти в район выполнения задач – найти и установить цели – скорректировать огонь артиллерии – порадоваться за уничтоженных россиян. Этот вроде бы простой перечень действий, на самом деле означает большую работу нескольких звеньев,

– отметили в командовании.