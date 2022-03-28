Операторы Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз отработали корректировку огня по враждебным позициям. В результате российская техника была уничтожена.

Важно ВСУ эффективно сдерживают продвижение россиян и ведут оборонительные операции

Командование ССО рассказало перечень действий, которые следует выполнить для уничтожения врага.

Выйти в район выполнения задач – найти и установить цели – скорректировать огонь артиллерии – порадоваться за уничтоженных россиян. Этот вроде бы простой перечень действий, на самом деле означает большую работу нескольких звеньев,
– отметили в командовании.

Корегування вогню
Украинцы скорректировали огонь по оккупантам / Фото Командование ССО
После успешной работы украинских корректировщиков техники оккупанта уже не осталось, поделились в ведомстве. Часть пехоты, которая еще могла передвигаться, разбежалась по окрестным лесам, сообщает командование.
корегування вогню
Украинцы скорректировали огонь по оккупантам / Фото Командование ССО
корегування вогонь
Украинцы скорректировали огонь по оккупантам / Фото Командование ССО

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