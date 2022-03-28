Оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали корегування вогню по ворожим позиціям. В результаті російську техніку було знищено.
Важливо ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції
Комеіндування ССО розповіло перелік дії, який треба виконати для знищення ворога.
Вийти у район виконання завдань - знайти і встановити цілі - скорегувати вогонь артилерії - порадіти за знищених росіян. Цей начебто простий перелік дій, насправді означає чималу роботу кількох ланок,
– зазначили в командуванні.