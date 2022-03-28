Оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали корегування вогню по ворожим позиціям. В результаті російську техніку було знищено.

Важливо ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції

Комеіндування ССО розповіло перелік дії, який треба виконати для знищення ворога.