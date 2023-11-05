Пресс-служба ССО после того, как Хоренко покинул пост командующего, опубликовала 7 тезисов боевого генерала. Отметим, что новым командующим ССО стал полковник Сергей Лупанчук.

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Семь тезисов боевого генерала Виктора Хоренко

Есть много хороших руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта. Чтобы понять, как преодолевать врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, услышите ли вы что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. Но я буду бороться. Я не публичный, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться. О чем я могу сожалеть – так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей. Трудно, будучи вожаком, покидать свою стаю. Но волк может охотиться и в одиночку. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает.

Что известно об отставке Виктора Хоренко

Хоренко занимал должность командующего ССО с июля 2022 года. В пятницу, 3 ноября, Владимир Зеленский уволил Хоренко и назначил командующим ССО Лупанчука.

Во время обращения к украинцам Зеленский заявил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе ГУР МО.

Что касается нового командующего, то президент сказал, что это опытный боевой офицер. Глава государства отметил, что Лупанчук придаст большей мощности Силам специальных операций.

Хоренко рассказал, что узнал о своей отставке со СМИ и сказал, что не знает, какие причины такого решения.

Впоследствии глава Минобороны сообщил, что он сделал заявление на увольнение Хоренко. Свое решение он объяснил тем, что Хоренко сейчас нужен на определенном направлении.

ССО за командования Хоренко принимали участие в освобождении острова Змеиный, Херсонской и Харьковской областей. Также ССО нанесли удар по российским кораблям в Севастополе 13 сентября.