Ранее эту нефтебазу уже атаковали БпЛА, она горела 5 дней подряд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

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Что известно о повторной атаке на Лиски

Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины второй раз за неделю ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России в ночь на 21 января.

На объекте начался пожар, горят резервуары с топливом. В ССО добавляют, что это топливо должно было быть использовано для нужд оккупационных войск в Украине.

Также Силы обороны, в частности ССО и Силы беспилотных систем поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в одноименной области России. Там модернизируются и производятся среди прочего боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Ранее российские телеграмм-каналы писали об атаке беспилотников на Лески. Тогда местные жители слышали взрывы и видели в небе беспилотники, летевшие низко над землей. Нефтебаза в городе горела уже пятый день, а новая атака вызвала дополнительное возгорание. Это подтвердили и в местной власти.