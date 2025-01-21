Раніше цю нафтобазу вже атакували БпЛА, вона горіла 5 днів поспіль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

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Що відомо про повторну атаку на Ліски

Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії у ніч проти 21 січня.

На об'єкті почалася пожежа, горять резервуари з паливом. У ССО додають, що це паливо мало бути використане для потреб окупаційних військ в Україні.

Також Сили оборони, зокрема ССО та Сили безпілотних систем уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у однойменній області Росії. Там модернізуються та виробляються серед іншого бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Раніше російські телеграм-канали писали про атаку безпілотників на Ліски. Тоді місцеві жителі чули вибухи та бачили у небі безпілотники, що летіли низько над землею. Нафтобаза у місті горіла вже п'ятий день, а нова атака спричинила додаткове загоряння. Це підтвердили і у місцевій владі.