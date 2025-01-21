Наразі на об'єкті масштабна пожежа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Україна вдарила по нафтобазі у Воронезькій області

"В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "роснєфть"", – повідомили у Генштабі.