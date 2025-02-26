Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил специальных операций ВСУ.

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ССО уничтожают оккупантов на Донецком направлении

На днях во время проведения операции украинским военным удалось остановить наступление россиян. Увидев, что вражеская пехота зашла в промышленный комплекс, бойцы 3 полка ССО по приказу командования начали проведение специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны.

Военные сначала применили FPV-дроны и осуществили на оккупантов несколько сбросов. А потом операторы заехали в промзону на бронированных Humvee и зачистили все здания.

Один российский оккупант, который выжил после налета ССО, был вынужден сдаться в плен. Он рассказал украинским воинам о местах накопления противника и его склады боеприпасов. Благодаря слаженной работе ВСУ эти арсеналы врага в тот же день уничтожили.

Успешная операция воинов ССО в Донецкой области: смотрите видео

Ранее бойцы ССО провели операцию в тылу оккупантов. На одном из направлений дрон обнаружил скопление вражеской силы на промышленном объекте. Тактическая группа выдвинулась к местности, которую занял враг. Там украинские военные провели зачистку, ликвидировав 23 оккупантов. После этого воины еще 2 дня удерживали освобожденную позицию.