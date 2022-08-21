Успешная операция: как ССО спасали украинцев, подвергшихся принудительной мобилизации оккупантами

Украинские военные спасли 2 мужчин из фейковой республики в Луганской области. российские оккупанты хотели мобилизовать их в свое войско.

Украинцы не хотели стать "пушечным мясом" для россиян. Поэтому они решили связаться с военным и известным активистом из Донецка Виталием Овчаренко.

Читайте также Сохраняется ли средняя зарплата и рабочее место у мобилизованных работников

Как спасли мобилизованных из Луганска

Овчаренко согласовал с мужчинами время и место "встречи", после чего их эвакуировали в безопасное место. По договоренности жители Луганской области не будут участвовать в боевых действиях. Им предоставили убежище и возможность вернуться к мирной жизни вдали от линии фронта.

В ходе тщательно спланированной совместной операции, участники международного разведывательного сообщества InformNapalm совместно с бойцами ССО Украины встретили 2 граждан Украины, подвергшихся принудительной мобилизации в "ЛНР", но приняли правильное решение,

– рассказал Роман Бурко.

Мужчины из Луганской области благодаря украинским военным избежали мобилизации: видео

россияне мобилизовали мужчину с одной ногой

18 августа российские оккупанты забрали мужчину с инвалидностью прямо с автобусной остановки. Случай произошел в Снежном Донецкой области. Местного жителя, у которого нет одной ноги, забросили в автобус и увезли для мобилизации. Костыли остались на улице.

Источники 24 канала в разведке сообщили, что мужчина просто вышел на перекур. В этот момент подъехал автобус с оккупантами и заявили, что без него не справятся.

Смотрите больше – возле Луганска оккупанты продолжают принудительную мобилизацию: видео