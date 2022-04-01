ССО Украины бьют по путям обеспечения врага: очередное эффектное видео
1 апреля 2022 , 16:58Читати новину українською
Источник:Командование ССО ВСУ
Украинские герои не только уничтожают российских оккупантов, но и отрезают их от обеспечения. Благодаря искусным действиям наших защитников враг быстро истощается.
Российские оккупанты имеют очень большие проблемы со снабжением. Украинские герои вносят свои поправки в логистику противника.
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Эффективная работа ССО
Воины ССО показали, как наносят удары по путям обеспечения оккупантов. Враг остается без необходимых средств для дальнейшего ведения боевых действий.
Видео удара ССО:
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