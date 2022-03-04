ССО Украины продолжают ловить россиян "пачками"
Источник:телеграм-канал "Последний Блокпост"
Силы специальных операций Украины продолжают успешно обезвреживать оккупантов. Число пленных захватчиков увеличивается.
Фото очередных оккупантов появились в телеграм-канале. Также опубликовали фотографии документов российских захватчиков.
Обратите внимание "Вы – наша цель №1": ССО передали "привет" артиллеристам РФ, обстреливающим украинские города
ССО Украины уже передали "привет" российским артиллеристам. Из-за ужасных обстрелов украинских городов, теперь путинские артиллеристы – главная цель наших военных.
ССО обезвреживают путинских захватчиков / Фото из телеграм-канала "Последний Блокпост"
Военные ССО Украины объяснили, что информация о захватчиках – уже у нас. Так что обезвреживание российских оккупантов – вопрос считанных минут.
Оккупанты попали в плен / Фото из телеграм-канала "Последний Блокпост"
Россияне попали в плен / Фото из телеграм-канала "Последний Блокпост"
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