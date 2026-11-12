"Согрели далекую Сибирь": дроны ССО преодолели почти 3000 километров и нанесли удар по крупнейшему НПЗ России

11 ноября подразделения Сил специальных операций в третий раз провели атаку на Омский нефтеперерабатывающий завод в России. Беспилотники преодолели расстояние почти в 3000 километров, чтобы точно поразить вражеский гигант.

Как сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины, 11 ноября подразделения Deep Strike провели дальнобойную операцию. Дроны преодолели рекордное расстояние, чтобы достичь назначенных целей в глубоком тылу противника.

Стратегический объект российского ВПК

Омский НПЗ расположен почти в 2500 километрах от государственной границы Украины. На сегодняшний день это самый удаленный вражеский нефтеперерабатывающий завод, до которого долетели украинские беспилотники.

Предприятие входит в структуру "Газпром нефти" и имеет мощность более 21 миллиона тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и нефтехимическую продукцию, напрямую обеспечивая оккупационные войска.

В военном ведомстве подчеркнули, что будут систематически уничтожать российские военные мощности независимо от того, как далеко командование врага пытается спрятать ключевые производственные цепочки.

В Минобороны показали кадры поражения: смотрите видео

Серия результативных дальнобойных ударов

Первое успешное поражение этого предприятия бойцы ССО нанесли еще 6 июля. Тогда завод был вынужден полностью остановить процесс переработки сырья и перейти на длительный аварийный ремонт.

Во второй раз военные точно провели атаку на этот объект 8 октября, продолжив разрушение технологических мощностей. Теперь по предприятию нанесли уже третий удар подряд.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Силы обороны систематически выводят из строя ключевые объекты нефтяной промышленности противника.

В частности, в ночь на 9 ноября украинские дроны успешно поразили установку первичной переработки нефти на Кирсийском НПЗ в Ленинградской области, который является вторым по мощности в России.